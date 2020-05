Auch wenn die Bewältigung der Corona-Krise derzeit im Vordergrund stünde, dürfe man den Klimaschutz nicht aus den Augen verlieren, sagte Lowis. "Wir raten der Politik, am Klimaschutzpaket festzuhalten." Bei Konjunkturprogrammen sollten Investitionen für den Klimaschutz zwingend berücksichtigt werden. Dies schaffe wichtige Wachstumsimpulse, so Lowis weiter. Nach Angaben der enviaM seien seit 2011 etwa 147 Millionen Euro in den Ausbau der Strom- und Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien investiert worden. Derzeit betreibt die Unternehmensgruppe 97 Anlagen. In diesem Jahr sollen weitere Photovoltaikanlagen hinzukommen, so in Artern, Bitterfeld-Wolfen, Neugattersleben und Nienburg. In Wurzen soll ein Wasserkraftwerk entstehen. Die Windparks in Lützen und im brandenburgischen Woschkow sollen erweitert werden. Dafür investiert enviaM rund 21 Millionen Euro.