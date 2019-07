Im Waldbad in Neuwürschnitz bei Oelsnitz im Erzgebirge soll derzeit nicht gebadet werden. Das Gesundheitsamt des Erzgebirgskreises hat eine erhöhte Konzentration von Blaualgen, so sogenannten Cyanobakterien, festgestellt. Die Stadt Oelsnitz hat Hinweisschilder am Badeteich aufgestellt. Bürgermeister Bernd Birkigt sagte MDR SACHSEN, die Stadt rate Gästen davon ab zu baden, da bereits durch das trübe Wasser besondere Gefahren bestünden. Die Ausscheidungsstoffe der Cyanobakterien könnten Hautreizungen und andere gesundheitliche Auswirkungen nach sich ziehen. Laut Birkigt ist aber mit einer Besserung der Situation zu rechnen: "Die Probenahme in der letzten Woche zeigt uns gute Werte, also das heißt, die Situation hat sich verbessert und mir wurde von dem zuständigen Labor in Aussicht gestellt, dass es vielleicht schon in dieser Woche wieder eine Freigabe geben kann."