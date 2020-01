Woher bekommt ihr denn eure Kostüme? Lotta: Wir halten immer die Augen offen. Zum Beispiel in Second Hand Läden. Wenn wir da was sehen, wird es sofort gekauft. Auch wenn wir noch nicht wissen, wie es dann auf der Bühne verwendet wird. Nina: Und wir haben jetzt eine Freundin in Berlin, die uns unsere Kleider anfertigt. Das ist absoluter Luxus. Du siehst bei Instagram ein Kleid von einem Desginer, das dir gefällt, schickst das Bild weiter und bekommst es dann auf den Leib geschneidert. Davon habe ich immer geträumt. Johann: Ich segne die Kleider dann ab und sage, ob ich mich in meinem Outfit wohlfühle. Nina: Man muss sich dabei gegenseitig vertrauen.

Eure Albumveröffentlichung wird natürlich auch etwas Besonderes sein. Was ist da geplant?

Nina: Es wird eine Ausstellung im Wirkbau in Chemnitz geben. Dort gibt es eine Zusammenfassung, was die Band bisher erlebt hat. In einem Zeitstrahl wird die Bandgeschichte dargestellt, unsere Kostüme werden in der Ausstellung gezeigt und auch Hasskommentare werden thematisiert. Und es wird auch Musik geben. Unter dem Titel "Impressionen aus dem Proberaum" nehmen wir die Besucher mit in unseren Probenraum und zeigen ihnen, wie so eine Probe bei uns abläuft. Es ist also kein normales Konzert.