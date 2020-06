Die Stadtverwaltung Chemnitz plant eine mögliche Evakuierung nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands im Stadtteil Sonnenberg. Bürgermeister Sven Schulze informierte darüber, dass das Metallteil am Sonntag, dem 14. Juni, freigelegt und untersucht werden soll.

Sperrkreis von einem Kilometer

Nach Informationen der Stadt ist ein Sperrkreis von einem Kilometer Radius festgelegt. Damit wären 22.000 Einwohner von einer möglichen Evakuierung betroffen. In dem Sperrkreis befinden sich 19 Pflegeeinrichtungen, elf Schulen und 22 Kitas. Auch der Hauptbahnhof und die Zentralhaltestelle des Nahverkehrs liegen in dem betroffenen Gebiet. Dadurch soll es am Sonntag bereits ab sieben Uhr zu erheblichen Einschränkungen beim Nahverkehr kommen. Bürgermeister Schulze betonte, dass der Sonntag für eine mögliche Entschärfung der Bombe der beste Termin sei, weil Schulen und Kitas geschlossen sind.

Entscheidung am Sonntagmorgen

Bereits am Sonntagmorgen 8 Uhr soll der Gegenstand freigelgt sein. Dann wird entschieden, ob eine Evakuierung nötig wird. Das Fußballstadion an der Gellertstraße soll zentraler Anlaufpunkt für die Evakuierung sein. Von dort gibt es Transporte in andere Unterbringungseinrichtungen. Das Stadion wurde deshalb gewählt, damit die Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden können. Etwa 70 Personen, die nicht allein gehen können, werden bereits am Sonnabend vorsorglich aus den betroffenen Pflegeeinrichtungen gebracht.

Mögliche Entschärfung im Laufe des Sonntags

Sven Schulze geht nach menschlichem Ermessen davon aus, dass eine mögliche Entschärfung im Laufe des Sonntags abgeschlossen werden kann. Auf diesem Gelände wurde der verdächtige Gegenstand entdeckt. Bildrechte: haertelpress/Harry Härtel

Fund am 4. Juni

Die Bauarbeiten auf der Brachfläche in der Nähe des Chemnitzer Bahnbogens waren am 4. Juni eingestellt worden. Dort fanden Bauarbeiter mehrere verdächtige Gegenstände. Allerdings habe nur einer der verdächtigen Gegenstände die Ausmaße einer Bombe, so Bürgermeister Schulze. Für die Anwohner des betroffenen Stadtteils Sonnenberg bestehe keine Gefahr, hieß es vorige Woche. Dennoch hatte das Rathaus angekündigt, einen Plan für eine mögliche Evakuierung für den Fall zu erarbeiten, dass es sich bei den Gegenständen um Munition aus dem Zweiten Weltkrieg handeln sollte. Die Bauarbeiten ruhen seither. Um den Fundort wurde ein Sperrkreis von einem Kilometer Radius ausgewiesen. Bildrechte: haertelpress/Harry Härtel

Quelle: MDR/tfr