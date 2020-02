Aufmerksame Anwohner haben Dienstagnachmittag im erzgebirgischen Hohndorf bei Oelsnitz eine Seniorin aus einem brennenden Reihenhaus gerettet. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, hatten Nachbarn eine starke Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte eilten die Anwohner in das Haus und brachten die 92 Jahre alte Bewohnerin in Sicherheit. Die Seniorin kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.



Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Laut Polizei war der Brand vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst worden.