Bei einem Brand in einer kommunalen Asylunterkunft in Chemnitz ist ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN sagte, wurde das Feuer am Mittwoch gegen 18 Uhr entdeckt. Es war in einer Wohneinheit in der dritten Etage des Sechsgeschossers im Stadtteil Altchemnitz ausgebrochen. Ein Zimmer brannte vollkommen aus, die ganze Etage ist vorübergehend unbewohnbar.



Die Rettungskräfte brachten insgesamt 40 Bewohner in Sicherheit. Einer von ihnen, ein 32 Jahre alter Mann, wurde wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt. Der Auslöser für das Feuer ist noch unklar. Ein Brandursachenermittler soll am Donnerstag seine Arbeit aufnehmen.