Nach dem Brand eines Dreiseithofes gestern im Amtsberger Ortsteil Weißbach sowie einer Auseinandersetzung am Brandort hat die Polizei einen 63-Jährigen vorläufig festgenommen. Er soll am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der Tatverdächtige soll auf einen anderen Mann eingeschlagen und diesen schwer verletzt haben. Zudem steht er im Verdacht, die Brände an den drei Gebäuden vorsätzlich gelegt zu haben.

Am Mittwochnachmittag war es zu Bränden in mehreren Gebäuden eines Dreiseithofes an der Hauptstraße gekommen. Anwohner hatten die Rettungskräfte verständigt. Außerdem beobachteten sie, wie ein Mann auf einen anderen mit einem Gegenstand einschlug. Nur durch das Einschreiten der Zeugen konnte der Angreifer von weiteren Schlägen abgehalten werden. Der angegriffene Mann hatte durch die Schläge schwere Verletzungen erlitten und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er muss stationär behandelt werden.