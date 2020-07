In Chemnitz musste die Feuerwehr am Morgen zu einem Löscheinsatz an der Zschopauer Straße ausrücken. Dort war eine Mülltonne in Brand geraten. Die Flammen griffen auf einen Getränkemarkt über, dessen Dach stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, sagte ein Polizeisprecher MDR SACHSEN. Die Schadenshöhe stehe noch nicht fest, sie sei aber beträchtlich, so der Sprecher. Verletzt wurde niemand.