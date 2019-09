Im Chemnitzer Ortsteil Wittgensdorf hat es am Sonnabend kurz nach 8 Uhr gebrannt. Wie die Rettungsleitstelle mitteilte, war in einer Gießerei das Gehäuse einer technischen Anlage in Brand geraten. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Schwelbrand unter Kontrolle bringen. Um das Feuer wirkungsvoll bekämpfen zu können, demontierten die Feuerwehrleute Teile des Gehäuses und löschten es außerhalb des Gefahrenbereiches.