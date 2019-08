In einer Halle eines Gebrauchtwagenhandels auf der Ziegeleistraße in Chemnitz ist kurz nach Mitternacht ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, griff das Feuer auf Fahrzeuge und Reifenstapel über. Die Halle, die etwa 40 Meter mal zehn Meter groß ist, ist erheblich beschädigt. In der Halle sind zwei Pkw und ein Krad durch das Feuer zerstört worden. Vor der Halle brannten drei Pkw komplett aus, zwei weitere wurden beschädigt. Der Brand wurde von 45 Kameraden der Berufsfeuerwehr sowie umliegenden freiwilligen Feuerwehren gelöscht.