In Hohndorf bei Oelsnitz im Erzgebirge ist in der Nacht zum Montag ein Anbau an einem Bahnhofsgebäude komplett niedergebrannt. Nach Reporterangaben wurden gegen Mitternacht mehrere Feuerwehren und die Polizei alarmiert.



Wie Einsatzleiter Christian Leichsenring von der Feuerwehr Hohndorf sagte, habe bei der Ankunft der Feuerwehren der Anbau aus Holz bereits in Flammen gestanden. Ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende, leerstehende Bahnhofsgebäude konnte verhindert werden. Brandursache und Schadenhöhe sind noch unklar.



Im Einsatz waren 95 Feuerwehrleute mit 18 Fahrzeugen. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Hohndorf liegt an der Bahnstrecke zwischen St. Egidien und Stollberg.