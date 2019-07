Aus einem unbewohnten Haus an der Carl-von-Ossietzky- Strasse in Chemnitz hat am Montagabend schwarzer Rauch gequalmt. Die von Anwohnern verständigten Feuerwehrleute entdeckten daraufhin gegen 22 Uhr am Ort verbrannte Kabelstücke. Augenscheinlich wollten hier Kabeldiebe die Isolierung von den Drähten abschmoren. Die Feuerwehr löschte die verschmorten Kabel. Die Polizei stellte das Diebesgut sicher.