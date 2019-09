In einem Mehrfamilienhaus in Thalheim im Erzgebirge hat es am Sonnabend gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am späten Nachmittag in der Küche einer Dachgeschosswohnung aus. Die Bewohner wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, ist derzeit nicht bewohnbar. Die Betroffenen wurden anderweitig untergebracht. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.