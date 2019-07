In der Nähe des Sachsenrings hat es am Freitagnachmittag gebrannt. Wie die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter gegen 16:20 Uhr mitteilte, entzündete sich das Feuer auf einem Feld zwischen den Ortschaften Hermsdorf und Gersdorf. Nach Angaben der Rettungsleitstelle standen schätzungsweise 5.000 Quadratmeter Feld bei Gersdorf in Flammen. 22 Feuerwehrfahrzeuge seien vor Ort, um ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Wohnhäuser zu verhindern.

Die sächsische Polizei teilte auf Twitter mit, für das Wohngebiet am Hofgraben würden Evakuierungsmaßnahmen eingeleitet. Außerdem kommt es zu Straßensperrungen. So müssen die K7306 in Hofgraben kurz vor der Ortslage Gersdorf sowie die B173 an der Einmündung Garnstraße und die K8806 von Hohndorf in Richtung Gersdorf gesperrt werden. Wegen eines zweiten Feldbrandes ist zudem die K7307 in Richtung Lugau dicht.