Im Jahnsdorfer Ortsteil Seifersdorf bei Stollberg ist am frühen Dienstagmorgen ein Wohngebäude nebst Scheune in Flammen aufgegangen. Drei Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sechs weitere Häuser mit insgesamt 19 Bewohnern mussten vorübergehend geräumt werden. Nach Polizeiangaben wurden zwei Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht und ein 71-Jähriger, weil er an Kreislaufproblemen litt. Ein Feuermelder hatte nach Angaben der Feuerwehr zuvor angeschlagen und die Bewohner geweckt. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Bei dem Feuer wurden auch geparkte Autos beschädigt.