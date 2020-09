Bei dem Brand in diesem Wohnhaus in Chemnitz-Röhrsdorf wurde eine Bewohnerin verletzt.

Bei dem Brand in diesem Wohnhaus in Chemnitz-Röhrsdorf wurde eine Bewohnerin verletzt. Bildrechte: Harry Härtel

Bei einem Wohnhausbrand im Chemnitzer Stadtteil Röhrsdorf ist am frühen Sonntagmorgen eine Bewohnerin verletzt worden. Das Lagezentrum der Polizei bestätigte auf Anfrage, dass die Frau ins Krankenhaus gebracht wurde. Ein Reporter berichtete, sie sei bewusstlos in ihrer Wohnung gefunden worden. Laut Polizei dauerten die Löscharbeiten am Sonntag weiter an.



Offenbar war zunächst ein Carport mit Holz- und Baumaterialien in Brand geraten. Die Flammen griffen auf das Wohnhaus über. Neben der Chemnitzer Berufsfeuerwehr wurden zahlreiche freiwillige Feuerwehren aus den Ortsteilen angefordert. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude konnte verhindert werden.