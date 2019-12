In Chemnitz ist ein rechter Szeneladen im Wohngebiet Fritz Heckert in der Nacht zum Freitag durch einen Brandanschlag beschädigt worden. Das Feuer vor dem Bekleidungsgeschäft in der Salvador-Allende-Straße war gegen 02.00 Uhr entdeckt worden. Bisher unbekannte Täter hatten augenscheinlich Autoreifen vor die Eingangstür des Geschäfts gelegt und angezündet.

Die Reste des Feuers lassen darauf schließen, dass mehrere Autoreifen in Brand gesetzt wurden. Bildrechte: Harry Härtel/Haertelpress