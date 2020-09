Die Einladung zur "Fashion Week" nach Mailand sei über Facebook gekommen, erzählt Ina Riedel, Inhaberin des Modelabels "Kleiderwahnsinn" aus Zwönitz. "So etwas kann man natürlich erst einmal nicht glauben. Also habe ich Freunde und Bekannte gebeten, nach dem Züricher Fotografen zu googeln, von dem die Anfrage kam." Schließlich sei aber klar gewesen, dass die Einladung kein Scherz gewesen sei. "Also haben wir eine Auswahl der Kollektion sicher verpackt, um mit einem kleinen Team samt Fotograf nach Mailand zu fahren." Im Gepäck hat Ina Riedel neun der extravaganten Brautkleider und vier darauf abgestimmte Herrenanzüge.

Die schwarze Brautmode, die Ina Riedel unter dem Label "Black Pearls" anbietet, würde immer mehr Kunden begeistern. "Natürlich haben wir auch das klassische Weiß im Angebot. Aber ich habe nach farbigen Alternativen gesucht." So seien die schwarze Brautkleider mit farbigen Accessoires entstanden, die mittlerweile bei Kundinnen in Deutschland, der Schweiz und Österreich gefragt seien. Aber auch für Männer hat Riedel das passende Hochzeitsoutfit in ihrer Kollektion.

"Am Sonnabend stehen wir in Mailand auf die Bühne. Wir sind für den 'Fashion Award' in der Kategorie 'Spezielle Brautmode' nominiert worden." Besondere Erwartungen habe sie keine an das Debüt ihres Labels in Mailand. Aber träumen darf sie schon einmal. "Als Preise gibt es Einladungen für die "Fashion Week" in New York, die "Fashion Days" in Cannes oder die nächste Mailänder Modewoche." Auch die Titelseiten verschiedener Modemagazine seien als Preis vorgesehen. Ob die nächste große Reise Ina Riedel auf die Laufstege von New York führen wird, entscheidet sich bis zum Ende der "Fashion Week".