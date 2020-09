Die Zwönitzer Modedesignerin Ina Riedel hat mit ihren extravaganten schwarzen Brautkleidern und Anzügen auf der Fashion Week in Mailand einen Volltreffer gelandet. Bei ihrem Debüt in der Modemetropole gewann die Erzgebirgerin den European Fashion Award. Damit darf sie ihre Kollektion im kommenden Jahr auf der Fashion Week in New York präsentieren.