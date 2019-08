Künftig sollen die Hybridbahnen des "Chemnitzer Modells" auch bis nach Limbach-Oberfrohna rollen. Einen ersten Einblick in den Stand des Projekts gab am Montagabend ein Bürgerdialog in Chemnitz. Die Teilnehmer konnten mit Vertetern der zuständigen Verkehrsbetriebe, von Wirtschaftsunternehmen und der Stadt Chemnitz diskutieren.