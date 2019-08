Nun also das Bürgerfest, das von Bürgern für Bürger organisiert wurde. "Als die Absage für das Stadtfest kam, war für mich sofort klar, es muss weitergehen", erzählt Rico Illgen. Sein Vater war Mitbegründer des Stadtfestes. "Für uns war die Absage ein Wermutstropfen. Emotional und auch finanziell als Schausteller." Aus diesem Grund habe er sich entschlossen, mit anderen Chemnitzern einen Verein zu gründen und selbst ein Fest zu organisieren. Sebastian Thieswald, Pressesprecher des Vereins Chemnitzer Bürgerfest e.V., wünscht sich, dass das Fest Lebendigkeit in die Stadt bringt. "Wir machen ein parteineutrales, aber kein haltungsfreies Fest", sagt Thieswald. Es richte sich an alle Bürger der Stadt und schließe niemanden aus.

Das Fest zieht sich vom Hartmannplatz über die Schmidtbank-Passage bis hin zum Neumarkt. Die Brückenstraße vor dem Karl-Marx-Monument wurde dabei bewusst freigelassen. Der Aufwand für die Sperrung und Sicherung wäre zu groß und auch zu teuer für die Organisatoren. Die Fläche wird nun am Sonnabend von der Konzertveranstaltungsreihe "Am Kopp" und am Sonntag vom Deutschen Gewerkschaftsbund für das Arbeitnehmerfest "Sunday of Summer" genutzt. Der Blick richtet sich am Sonntag auch auf eine angemeldete Kundgebung der rechtsextremistische Bewegung Pro Chemnitz. Sie hatte unmittelbar nach der Urteilsverkündung am Donnerstag zur Teilnahme aufgefordert. Es sind Gegenproteste geplant.