Der Stadtrat in Augustusburg trifft sich am Dienstag zu einer Sondersitzung, um über die Verteilung von 50.000 Euro für Bürgerprojekte abzustimmen. Die Einwohner konnten Ideen und Projekte vorschlagen, die ihnen wichtig sind. Zwölf davon stehen nun zur Wahl. So soll nach dem Willen einiger zum Beispiel der beliebte Aussichtspunkt - Kunnerstein - weiter hergerichtet werden. Auch Freizeitangebote wie eine Wasserrutsche für das Erdmannsdorfer Freibad oder ein Irrgarten für Augustusburg stehen auf dem Wunschzettel. Neben mehr Ladesäulen für E-Autos hoffen auch Kunst- und Kulturprojekte auf Unterstützung.