Bundesjustizministerin Christine Lambrecht am Donnerstagabend im Kulturkaufhaus Tietz in Chemnitz. Bildrechte: MDR/Anett Linke

"Was tun gegen Hass und Hetze im Internet?" Rund 50 Personen folgten am Donnerstagabend der Einladung der Volkshochschule Chemnitz. Die VHS hatte sich dafür prominenten Besuch eingeladen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht stand im Kulturkaufhaus Tietz Rede und Antwort.

Lambrecht erinnerte zu Beginn an den Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke. Sie sprach über die Welle des Hasses im Internet an deren Ende ein Schuss stand. Lamnbrecht betonte, die Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut und die Grundlage einer wehrhaften Demokratie. "Aber wenn Menschen anfangen, andere durch Bedrohungen und Hass mundtot zu machen, gefährdet das die Meinungsfreiheit", so Lambrecht. "Es muss Schluss sein mit der Mentalität 'Das wird man ja noch sagen dürfen'."