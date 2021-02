Die Bertelsmann-Tochter Majorel hat angekündigt, zum Jahresende vier ihrer Callcenter-Standorte in Deutschland zu schließen. Auch der Chemnitzer Standort mit 400 Arbeitsplätzen ist von den Plänen betroffen. Die Belegschaft will das nicht unwidersprochen hinnehmen und sieht Chancen für eine Fortführung des Betriebes in Chemnitz.