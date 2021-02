Angesichts der drohenden Schließung des Call-Centers Majorel in Chemnitz hat die Gewerkschaft Verdi zum Protest aufgerufen. Die Beschäftigten sollen am Montagnachmittag für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstrieren. Verdi forderte vor den Gesprächen mit der Geschäftsführung den Bertelsmann-Konzern als Eigentümer auf, die geplante Standortschließung zum Jahresende zu überdenken. Enrico Zemke, Verdi-Gewerkschaftssekretär für die Telekommunikationsbranche in Sachsen, wirft Bertelsmann vor, seine unternehmerische Verantwortung vernachlässigt zu haben.

Obwohl es seit Jahren einen absehbaren, deutlichen Trend zur Digitalisierung der Tätigkeiten im Kundenservice der Telekommunikationsbranche gibt, ist es den Arbeitgebern nicht gelungen, im sonst wachsenden Callcenter-Markt andere Geschäftsfelder zu erschließen und so die Arbeitsplätze zu erhalten. Enrico Zemke Verdi-Gewerkschaftssekretär

Laut Zemke sollen auch in Mecklenburg-Vorpommern weitere 1.000 Arbeitsplätze gestrichen werden. "Damit sind ausschließlich Standorte in den neuen Bundesländern von den Schließungsplänen betroffen."

Betriebsrat Mirko Ludwig hält eine Schließung zudem für nicht notwendig. Er habe Kenntnis, dass an Majorel-Standorten in den alten Bundesländern derzeit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesucht würden. Da "man die Arbeit (in einem Callcenter) im Endeffekt hin- und herrouten kann", wo gerade Leute gebraucht werden, sieht Ludwig keinen Grund für Kündigungen. Dirk Egelseer vom Call Center Verband Deutschland sieht ebenfalls Möglichkeiten für einen Erhalt des Standorts. Er sagte dem MDR, es entstünden derzeit neue, digitale Geschäftsfelder in der Branche. In diesen steige der Bedarf in größerem Maße als er im einfach Bedarf wegfalle.