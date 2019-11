In Chemnitz wird am Donnerstag der Nachhaltigkeits-Preis der Sächsischen Carlowitz-Gesellschaft vergeben. Unter den fünf Preisträgern ist die Initiatorin der Fridays-for-Future-Bewegung, Greta Thunberg. Zur Begründung heißt es, sie begeistere weltweit für den Schutz des Planeten und trete authentisch für die Rechte ihrer Generation ein. Die 16-Jährige wird zur Verleihung nicht anwesend sein. Derzeit ist Thunberg damit beschäftigt, wie sie nach der Verlegung der Weltklimakonferenz von Chile nach Spanien im stürmischen November klimaschonend den Nordatlantik überqueren kann. Sie soll am Donnerstag aber per Video-Einspiel aus den USA zugeschalten werden und zu Wort kommen.



Weitere Preisträger sind Patricia Espinosa Cantellano, Merlehn Thieme, Alexey Kokorin und Felix Finkbeiner. Alle engagieren sich für Klimaschutz.



Der Preis wird seit 2013 jährlich an Umweltaktivisten verliehen. Er ist benannt nach dem in Chemnitz geborenen Oberberg-Hauptmann Hans Carl von Carlowitz, der vor 300 Jahren den Begriff der Nachhaltigkeit prägte.