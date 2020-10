In der Nacht zum Mittwoch haben in Chemnitz erneut zwei Fahrzeuge in Carports gebrannt. Gegen zwei Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in den Stadtteil Borna gerufen. Dort brannte ein Wohnmobil unter einem Carport. Die Feuerwehr musste den brennenden Caravan aufbrechen, um zwei Propangasflaschen zu bergen. Bei dem Feuer wurden das Wohnmobil und der Carport wurden vollständig zerstört.