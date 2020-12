Bei einem Brand im Chemnitzer Stadtteil Altendorf sind zwei Autos, ein Kleintransporter und ein Motorrad abgebrannt. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend hat ein Carport aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Das teilte die Polizei mit. Das Feuer griff auf eine Hecke und einem Lichtmast über.

Auch ein angrenzendes Wohnhaus wurde beschädigt. Die Bewohner brachten sich rechtzeitig selbst in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern noch an. Bislang könne auch ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei.