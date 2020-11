Am Freitag haben sich die drei Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz, Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen, den Mitgliedern der sächsischen Union vorgestellt. Durch die Corona-Pandemie war dafür eine Übertragung im Internet nötig. Röttgen und Merz kamen dafür in ein Chemnitzer Studio, Laschet war per Video zugeschaltet.