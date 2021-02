Der Chemnitzer FC will sich künftig beim Frauen- und Mädchenfußball besser aufstellen. Dafür wurde eine eigene Abteilung gegründet, teilte der Verein am Montag mit. Dies sei eine klare Positionierung seitens des CFC, erklärte die Vorstandsvorsitzende Romy Polster. "Um die gute Basis, die der Frauen- und Mädchenfußball beim CFC bereits hat, weiter zu stärken, haben wir mit der Struktur einer eigenen Abteilung den Frauen und Mädchen eine deutlich herausgehobenere Position beim CFC verschafft." Mittelfristiges Ziel sei es, junge, talentierte Fußballerinnen auszubilden und weitere Partner für den Chemnitzer Frauen- und Mädchenfußball zu begeistern.

Als Trainer der CFC-Frauenmannschaft wurde André Bellmann berufen. Der neue Leiter der Abteilung Frauen- und Mädchenfußball lobte die bereits geleistete Arbeit im Verein. "Allerdings konnten die Frauen aufgrund verschiedener Faktoren nie so richtig aus dem Schatten treten. Umso mehr freut es uns, dass das Thema Frauen- und Mädchenfußball vom aktuellen Vorstand mit viel Interesse aufgenommen und die Gründung einer eigenständigen Abteilung vollzogen werden konnte." Er erhoffe sich mehr Aufmerksamkeit für den Frauenfußball. "Ein großes Problem ist im Moment, neue Spielerinnen zu akquirieren." Längerfristig wolle er mit der Frauenmannschaft in eine höhere Spielklasse aufsteigen. Aktuell spielt die Frauenmannschaft des Chemnitzer FC in der Landesliga Sachsen.

Die Wurzeln der Frauenfußballabteilung des Chemnitzer FC gehen bis zur BSG Wismut Karl-Marx-Stadt zurück. Die Mannschaft gewann 1980 die "Bestenermittlung", die inoffizielle Meisterschaft der DDR. In den Jahren 1983, 1985, 1987 und 1990 wurde das Team Vizemeister und gewann 1988 den "Pokal des demokratischen Frauenbundes". Als Fünfter der Oberligasaison 1990/91 verpassten die Frauen den Sprung in die Bundesliga. Danach wurde die Sektion vom Chemnitzer FC übernommen und stieg in den Folgejahren bis in die Regionalliga Nordost auf. Erfolgreichste und bekannteste Fußballerin des Chemnitzer FC ist die ehemalige Nationalspielerin und Weltmeisterin Anja Mittag.