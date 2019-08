Nach mehreren Wochen großer Unruhe will der Chemnitzer FC im DFB-Pokal gegen Fußball-Zweitligist Hamburger SV den ersten Schritt zurück in die Normalität machen. Für das Spiel am Sonntag gelten erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Anhänger des Drittligisten planen vor dem Spiel einen Fanmarsch, um ein Zeichen des Zusammenhalts nach Außen zu setzen.



MDR SACHSEN überträgt das Spiel ab 18:30 Uhr im Livestream.