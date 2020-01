Drittligist Chemnitzer FC ist am Freitag in die Vorbereitung der restlichen Rückrunde gestartet. Der CFC muss für Neuverpflichtungen in der Winterpause zunächst Spieler abgeben. Der neue Sportdirektor Armin Causevic sagte auf einer Pressekonferenz: "Das ist eine Auflage des DFB." Zudem wurde neben dem neuen Sportdirektor auch der neue Geschäftsführer Michael Reichardt vorgestellt.