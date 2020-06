Dem Chemnitzer FC ist nach zuletzt vier Niederlagen in Serie der erhoffte Befreiungsschlag im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga gelungen. Die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner gewann am Dienstag das Kellerduell gegen Preußen Münster durch ein Eigentor von Simon Scherder in der 90. Minute mit 1:0 ( 0:0 ). Damit kann der CFC, der nun 40 Punkte auf dem Konto hat, die Abstiegszone vorübergehend verlassen.