Der Sportdirektor des insolventen Fußball-Drittligisten äußerte sich enttäuscht über die Reaktion des Stürmers Frahn. "Er war nicht sehr einsichtig, das war auch noch einmal enttäuschend. Er sieht das nicht als Problem. Es sei reine Privatsache, mit wem er sich umgibt", so Sobotzik. Frahns Vertrag wurde am Montag mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Der Verein reagierte damit auf Frahns Verhalten während des Punktspiels des CFC am vergangenen Sonnabend beim Halleschen FC. Laut Verein habe er sich "als großer Sympathisant der rechtsradikalen und menschenverachtenden Gruppierung 'Kaotic Chemnitz'" gezeigt.