Der Chemnitzer FC hat am Montag seinen neuen Sportgeschäftsführer Marc Arnold vorgestellt. Der 50-Jährige spielte aktiv bei Borussia Dortmund und Hertha BSC. Zuletzt war er als sportlicher Leiter bei Eintracht Braunschweig tätig. Beim Chemnitzer FC will Arnold Mannschaft und Strukturen etablieren und aktiv mitgestalten. Laut der CFC-Vorstandsvorsitzenden Romy Polster wurde mit Marc Arnold ein Vertrag über mehrere Jahre vereinbart. Aktuell rangiert der Chemnitzer FC in der derzeit unterbrochenen Regionalliga Nordost auf dem neunten Platz, 16 Punkte hinter dem Spitzenreiter Viktoria Berlin.