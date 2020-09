Regionalliga Nordost CFC und Bischofswerda verlieren, Lok spielt Untentschieden

Am achten Spieltag in der Regionalliga Nordost haben die sächsischen Mannschaften keinen guten Tag erwischt. Die Bilanz: zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Einzig Auerbach konnte schon am Sonnabend drei Punkte im Vogtland behalten.