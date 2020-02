Den 46. "Julius Adolph Stöckhardt"-Chemiewettbewerb der TU Chemnitz hat Florian Ullrich vom Geschwister-Scholl-Gymnasium in Freiberg gewonnen. Er setzte sich am Donnertag gegen 50 weitere Jugendliche durch, die alle an westsächsischen Gymnasien lernen. Die TU hatte den Chemie-Assen knifflige theoretische und praktische Aufgaben gestellt. Die mussten die Schüler in einer Klausur und in Experimenten im Labor lösen. Im 23. Wettbewerbsjahr haben sich Universitätsprofessor Klaus Stöwe, Chemieprofessor an der TU Chemnitz, und sein Team Rat bei einem Chemiker in Rente geholt.