Causevic werde neben der Funktion des Sportdirektors auch sein Amt als Sportvorstand beim CFC ruhen lassen. "Ich hatte eine in allen Belangen anspruchsvolle, herausfordernde, aber auch schöne Zeit beim Chemnitzer FC. Unter schwierigen Voraussetzungen haben wir in dieser Saison den DFB-Pokal erreichen können, leider hat sich der sportliche Erfolg in der Liga nicht nach unseren Vorstellungen eingestellt", wird Causevic in der Vereinsmitteilung zitiert.