Chemnitz in Aufruhr Am vergangenen Wochenende ist ein 35 Jahre alter Deutscher am Rand des Chemnitzer Stadtfestes mit Messerstichen getötet worden. Zwei weitere Männer wurden schwer verletzt. Als tatverdächtig gelten ein 22 Jahre alter Iraker und ein 23 Jahre alter Syrer. Beide befinden sich seit Montag in Untersuchungshaft.



Am Sonntagnachmittag gab es spontane Proteste, zu denen rechte Gruppen aufgerufen hatte. Die Initiatoren begründeten ihre Aufrufe unter anderem mit dem Gerücht, Grund für den tödlichen Streit sei der Schutz einer Frau vor Übergriffen durch Ausländer gewesen. Bei den Protesten kam es zu Ausschreitungen, einige Teilnehmer machten unter anderem Jagd auf ausländisch aussehende Menschen in der Stadt.



Am Montag veranstaltete die rechte Initiative "Pro Chemnitz" eine weitere Kundgebung. Linke und andere Gruppen initiierten einen Gegenprotest. Bei Ausschreitungen wurden während der Veranstaltungen auf beiden Seiten je neun Teilnehmer sowie zwei Polizisten verletzt. Außerdem gab es davor und danach bei Auseinandersetzungen eine noch unbekannte Zahl von Verletzten.