Die Chemnitzer OberbürgermeisterinBarbara Ludwig und die Gewerkschaft Verdi wollen die geplante Schließung der Filiale von Galeria Karstadt-Kaufhof in Chemnitz nicht tatenlos hinnehmen. In einer gemeinsamen Erklärung mit den Vorsitzenden des Betriebsrats der betroffenen Filiale heißt es, es gebe viele gute Argumente für Chemnitz.

Laut der Unterzeichner der Erklärung sei die Entscheidung zur Schließung der Galeria Karstadt Kaufhof in Chemnitz nicht nachvollziehbar. Der Standort Chemnitz sei stark und zukunftsfähig, weshalb man gemeinsam für den Erhalt der Filiale kämpfen wolle.

Das Haus hat ein Einzugsgebiet von rund einer halben Million Menschen aus Stadt und Region. Die Regionalbahnanbindung direkt am Eingang des Kaufhauses ist jetzt schon attraktiv und wird in den kommenden Jahren weitere Städte und Orte direkt anbinden.

Am Ende der Erklärung rufen die Unterzeichner dazu auf, die Unterschriftenaktion der Beschäftigten zum Erhalt des Standorts zu unterstützen. Außerdem soll gerade jetzt in dem Kaufhaus eingekauft werden, so die Unterzeichner. Für Dienstag ist außerdem ein gemeinsames Pressegespräch vor dem Kaufhaus angekündigt worden.