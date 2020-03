In keiner anderen Stadt in Deutschland gibt es so viele Crystal-Meth-Rückstände im Abwasser wie in Chemnitz. Das zeigt eine Studie aus fast 70 europäischen Städten. Danach wurden im vergangenen Jahr in Chemnitz 276 mg pro 1.000 Menschen pro Tag der Droge im Abwasser gefunden. Damit hat Chemnitz wieder Erfurt überholt, das 2018 in dem Vergleich an der Spitze lag. Konsumenten von Crystal Meth scheiden Rückstände der Droge wieder aus und diese gelangen ins Abwasser. Die Studie erforscht so den Drogenkonsum der Einwohner in den Städten.