Am Mittwoch ist in Chemnitz ein zehnjähriger Junge mit einer Plastikkugel angeschossen und am Bein verletzt worden. Wie die Polizei heute mitteilte, ereignete sich der Angriff am Nachmittag in einem Innenhof zwischen der Jakobstraße und der Tschaikowskistraße. Ein bisher unbekannter Angreifer habe dort mit einer Waffe auf den 10-Jährigen geschossen. Das Kind wurde am Oberschenkel verletzt und musste von Rettungskräften vor Ort versorgt werden.

Die Polizei fand am Tatort eine rosafarbene Plastikkugel, bei der es sich vermutlich um das Geschoss handelt, mit dem das Kind verletzt wurde. Art und Form ließen darauf schließen, dass es mit einer Druckluftwaffe abgeschossen worden sein könnte, hieß es weiter.