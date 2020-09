Chemnitz ist eine von fünf deutschen Städten, die sich auf den Titel zur Kulturhauptstadt Europas 2025 bewirbt. Bildrechte: VMS

Die Chemnitzer Kulturhauptstadt-Bewerbung geht in den Endspurt. Das zweite Bewerbungsbuch der Stadt wurde fristgerecht bei der Kulturstiftung der Länder in Berlin eingereicht. Die Übergabe erfolgte bereits am Sonntag, seit dem Mittwoch ist das Buch nun öffentlich einsehbar.

"Besondere Energie freigesetzt"

Mit dem Buch werfe man das Beste in die Waagschale, was Chemnitz habe: die "Macherinnen und Macher", sagte die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig zur Präsentation des sogenannten Bid Book. Bereits der Bewerbungsprozess habe eine besondere Energie in der Chemnitzer Bevölkerung freigesetzt.

Für uns ist es von Anfang wichtig gewesen, eine Bewerbung abzugeben, die die Menschen, das bürgerschaftliche Engagement, in den Mittelpunkt stellen. Barbara Ludwig Oberbürgermeisterin Chemnitz

Buch mit dem Rad nach Berlin gebracht

In dem Bid Book präsentieren sich Stadt und Region in ihren Facetten. Überzeugen will Chemnitz mit dem Fokus auf die "Macher" der Stadt. In der Tradition als Industriestandort stehen laut Bid Book Menschen und Ideen im Vordergrund, die etwas schaffen. Egal ob Groß oder Klein, geplant oder improvisiert. In der Zusammenarbeit dieser kreativen Geister entstehe durch die Visionen und Ideen der Menschen eine europäische Gesellschaft, heißt es in dem Buch.

"It's moving - es bewegt sich" heißt es im Bewerbungsbuch der Stadt Chemnitz. Mit Kreativität und europäischen Idealen will Chemnitz die Jury überzeugen. Bildrechte: Stadt Chemnitz