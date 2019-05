Für Chemnitzer Firmen ist der russische Markt nach wie vor interessant. Aus diesem Grund waren einige erneut auf der am Freitag in Moskau zu Ende gehenden Industriemesse "Metalloobrabotka" präsent. Erstmals mit dabei war der Spezialist für Elektronenstrahltechnologie "pro-beam systems" aus Neukirchen bei Chemnitz. Vertriebsleiter Frank Seinschedt wertet die Messeteilnahme als erfolgreich. So gebe es viel Interesse für die Anlagen.