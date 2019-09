Die Kommunalwahlen in Chemnitz haben die Mehrheitsverhältnisse gründlich durcheinander gewirbelt. Hatten davor noch Linke, SPD und Bündnisgrüne eine Mehrheit im Stadtparlament, so sehen sich diese Parteien nun einer Mehrheit von Rechts gegenüber. Die AfD, vorher nicht im Stadtrat vertreten, wurde auf Anhieb zweitstärkste Fraktion hinter der CDU. Auch die rechte Bewegung Pro Chemnitz konnte einen Sitz dazugewinnen und hat nun fünf Stadträte.

Für Sabrina Jäger vom Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit ein erster Vorgeschmack, was noch kommen könnte: "Dass wir keinen Sitz mehr haben, bedeutet, dass die breite Landschaft der Jugendhilfe keine Stimme mehr hat", sagt Jäger MDR SACHSEN. Der Dachverband vertritt insgesamt 66 Vereine, die nun im Ausschuss nicht mehr repräsentiert werden. Deswegen will das Netzwerk nun gegen die Entscheidung klagen.

Die Besetzung des Jugendhilfeausschusses hat auch beim Stadtsportbund für Überraschung gesorgt. Denn nun sei auch die Sportjugend nicht mehr im Ausschuss vertreten, sagt Stadtsportbund-Chefin Janette Berndt. Doch passiv zuschauen werde sie nicht. "Es gibt so ein Sprichwort 'Hoffen und Harren hält viele zum Narren'. Deshalb hoffen wir nicht", sagt Berndt. Ihr Verband werde weiter die Interessen der Chemnitzer Sportlerinnen und Sportler vertreten, daraus resultierende Forderungen gegenüber der Kommunalpolitik äußern und dafür kämpfen, dass diese in die Realität umgesetzt werden. "Wir dürfen gespannt sein, wie dies jeder einzelnen Fraktion gelingt. Nicht nur warme Worte zählen, sondern Taten."

Gerade bei der Besetzung von Ausschüssen zeigt sich die Macht der Stadträte. In den Ausschüssen wird wesentlich die Richtung der Kommunalpolitik bestimmt, auch wenn der Stadtrat bei vielen Fragen das letzte Wort hat. Die Zusammensetzung des Stadtrates und der Ausschüsse entscheidet also darüber, in welche Richtung die kommunale Reise geht.

Das sieht auch Christoph Dittrich, Generalintendant der Chemnitzer Theater, so. "Selbstverständlich habe ich immer mal wieder Irritationen empfunden, wenn von AfD-Ideologen die Kunstfreiheit infrage gestellt wurde." Das Kunstverständnis seines Hauses sei eines, das der pluralistischen Gesellschaft diene. "Das bedeutet, dass die Theater Chemnitz weiter für Kunst- und Meinungsfreiheit werben werden", so Dittrich.

Auch die Wirtschaft beobachtet die Kommunalpolitik sehr genau. Die Industrie- und Handelskammer Chemnitz will sich zu den Chancen und Risiken für die regionale Wirtschaft durch die neuen politischen Mehrheitsverhältnisse öffentlich nicht äußern. Ein IHK-Sprecher verweist lediglich auf ein Positionspapier seines Hauses für die aktuelle Wahlperiode. Darin werden Forderungen an die Kommunalpolitiker formuliert. Themen sind unter anderem bessere Internetversorgung, Ausbau des Nahverkehrs, Standortmarketing für Chemnitz, wirtschaftsfreundliche Verwaltung oder "wettbewerbsfähige" Steuern und Gebühren.

Chemnitz will 2025 Europäische Kulturhauptstadt werden. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Dass die Bewerbung von Chemnitz als Europäische Kulturhauptstadt 2025 schwieriger werden könnte, glaubt Tobias Möller nicht. Er gehört zum Freundeskreis der Kulturhauptstadtbewerbung. "Wir hatten vor der Kommunalwahl eine große Mehrheit im Stadtrat, die die Bewerbung unterstützt hat. Damals hatten wir 55 Unterstützer, jetzt sind es 45. Also drei Viertel im Stadtrat stehen hinter der Bewerbung." Aber sicher werde es in der Zukunft "spannende Diskussionen" geben, so Möller. Eine Online-Petition des AfD-Stadtrat Nico Köhler, um die Bewerbung noch zu stoppen, war im Februar gefloppt. Trotzdem will die AfD-Fraktion die Bewerbung weiter zu einem Thema im Stadtrat machen.