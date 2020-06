Die Stadt Chemnitz nutzt ab sofort die Notfall-Informations-und-Nachrichten-App des Bundes (NINA). Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Mit der App können Interessenten wichtige Warnmeldungen für unterschiedliche Gefahrenlagen, wie zum Beispiel Evakuierungen wegen eines Bombenfundes, der Ausbreitung von Gefahrstoffen, einem Großbrand oder bei der Warnung vor Hochwasser an den Chemnitzer Flüssen, erhalten.

Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und Hochwasserinformationen der zuständigen Stellen der Bundesländer sind ebenfalls in die Warn-App integriert. Neben der Warnfunktion bietet die Warn-App NINA auch grundlegende Informationen und Notfalltipps zu Themen des Bevölkerungsschutzes an.

Mit der Einführung von NINA wird der SMS-Dienst zur Warnung vor Hochwasser an Chemnitz, Würschnitz und Zwönitz Ende Juni von der Stadt eingestellt. Jede der derzeit rund 2.500 registrierten Rufnummern soll in den nächsten Tagen per SMS über die bevorstehende Abschaltung informiert und auf die Alternative NINA hingewiesen werden. Der SMS-Service war 2013 eingeführt worden.