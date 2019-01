US-Pornostar auf Demo-Banner: "Pro Chemnitz" weist Verantwortung zurück

Nachdem die Herkunft einer Person bisher noch unklar war, scheint sich das jetzt zu ändern. So meldete sich um den Jahreswechsel herum auf einmal die frühere US-amerikanische Pornodarstellerin Shawna Lenee über den Kurznachrichtendienst Twitter zu Wort. Eher belustigt schrieb sie am 28. Dezember, dass sie wohl Nazis so sehr verärgert haben muss, dass diese ihr Bild auf einem Banner gezeigt hätten. "Außerdem heißt es dort, dass ich von Muslimen getötet wurde … Sie haben sogar per Photoshop (mangelhaft) einen Tropfen Blut in mein Gesicht montiert, der aus meiner Nase kommt." Zu finden ist das in Chemnitz verwendete Bild im Internet beispielsweise auf einer Seite für Spezial-Make-up. Nach Angaben von mimikama.at stammt es von 2012. Shawna Lenee selbst macht keine Angaben, in welchem Zusammenhang das Bild tatsächlich entstanden ist.