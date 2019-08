Etwa 7,5 Kilometer laufende Akten der Stasi aus der ehemaligen Bezirksverwaltung Karl-Marx-Stadt werden zukünftig in das Sächsische Staatsarchiv an der Elsasser Straße in Chemnitz verlagert. Bislang liegen die Akten in einer Chemnitzer Lagerhalle ohne Klimaanlage. "Die Stasi-Akten sind schon sehr lange quasi ein Sorgenkind, weil sie in der Lagerhalle vor klimatischen Veränderungen nur unzureichend geschützt sind", sagte Dagmar Hovestädt, Sprecherin des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. "Wir sind sehr froh, die Akten mit dem Landesarchiv als Kooperationspartner besser lagern zu können."