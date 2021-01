Damit die Rettungskräfte nicht lange suchen müssen, wird so eine Dose am besten in der Tür des Kühlschranks aufbewahrt. "Den hat nämlich fast jeder Haushalt", sagt Cornelia Utech, Sozialamtsleiterin von Chemnitz. Rettungsdienste hätten in der Regel nicht viel Zeit, Patienten seien oft nicht mehr ansprechbar. So könnten die Retter gezielt in die Küche gehen und den Kühlschrank öffnen. "Und wenn der Kühlschrank bzw. die Innenseite der Haus- oder Wohnungstür noch mit einem Aufkleber als Hinweis versehen wird, dann wissen die Rettungsdienste genau, wo sie die wichtigen Informationen sofort finden.