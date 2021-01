Die Stadt Chemnitz hat ein Ausstellungsprojekt zur Neonazi-Terrorzelle "Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)" ausgeschrieben. Es solle sich mit den Auswirkungen des NSU-Trios auf die Gesellschaft und den Sozialraum der Stadt Chemnitz befassen, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Zugleich soll für die individuellen Schicksale der Opfer der Anschläge sensibilisiert werden.



Die Wanderausstellung steht im Zusammenhang mit der Ernennung von Chemnitz zur Kulturhauptstadt Europas 2025. Die Bewerbungsunterlagen können bis zum 12. Februar bei der Stadt eingereicht werden. Ein Eröffnungstermin der Ausstellung steht noch nicht fest. Neben Chemnitz wird die Ausstellung auch in Zwickau zu sehen sein. Der Bund will das Projekt mit bis zu 100.000 Euro unterstützen.